Matteo Messina Denaro ha avuto un malore a seguito degli effetti collaterali della chemioterapia a cui è sottoposto. Le sue condizioni hanno richiesto il suo ricovero in ospedale.

Il peggioramento dopo l’ultima seduta di chemioterapia

Circa un mese fa, il boss di Castelvetrano era stato sottoposto a un intervento chirurgico e recentemente ha avuto un improvviso peggioramento delle condizioni dopo una seduta di chemioterapia nella sala infermeria appositamente allestita per lui nel carcere. Le autorità carcerarie hanno prontamente provveduto al suo trasporto in ospedale, accompagnato da una massiccia scorta.

Arrestato il 16 gennaio 2023, dopo molti anni di latitanza, Messina Denaro ha combattuto contro un cancro al colon per oltre due anni, ricevendo regolari cure mediche in carcere in conformità con le decisioni dei giudici che hanno ritenuto compatibili le sue condizioni di salute con la detenzione in regime 41 bis.

Le cure mediche in carcere per prevenire l’evasione

Al fine di garantire la massima sicurezza e prevenire eventuali evasioni dal carcere di massima sicurezza in cui è rinchiuso, è stata allestita una sala appositamente dedicata per le sue cure mediche. Dopo un’adeguata valutazione medica, è stato riportato nella sua cella nel carcere de L’Aquila, dove è attualmente detenuto.

Messina Denaro è stato diagnosticato con una forma tumorale aggressiva al colon nel novembre 2020 ed era già stato sottoposto a cure sotto un nome fittizio presso la clinica privata La Maddalena a Palermo prima del suo arresto. Secondo quanto riferito dai chirurghi della clinica, gli è stata data un’aspettativa di vita di un anno e mezzo, al massimo tre anni.

Nel maggio 2021, il boss aveva subito un’operazione presso il centro oncologico di alta specializzazione dopo una prima operazione per un “adenocarcinoma mucinoso del colon” avvenuta il 13 novembre 2020 presso l’ospedale di Mazara del Vallo.

Dopo l’ultimo ricovero, in ogni caso, sembra che il boss mafioso sia riuscito a riprendersi: Matteo Messina Denaro è così tornato poche ore dopo il malore in carcere.