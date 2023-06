Matteo Messina Denaro è stato ricoverato a L’Aquila per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urologico. L’ospedale è stato blindato e sono scattate le misure straordinarie di sicurezza.

Messina Denaro ricoverato d’urgenza all’Aquila: ospedale blindato

Il boss Matteo Messina Denaro, rinchiuso in regime di 41 bis nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, è stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad un intervento chirurgico urologico. Secondo quanto si è appreso, l’operazione non è collegata al tumore al colon. Sono scattate subito le misure straordinarie di sicurezza con la struttura ospedaliera blindata. Non è la prima volta che il boss lascia il carcere per andare in ospedale. Lo scorso marzo era stato trasferito al San Salvatore de L’Aquila per una serie di accertamenti, tra cui una Tac, strumento non presente nell’infermeria all’interno del penitenziario, dove viene sottoposto a chemioterapia.

I problemi di salute di Matteo Messina Denaro

Matteo Messina Denaro ha diversi problemi di salute. Il suo arresto, dopo 30 anni di latitanza, si è verificato proprio nella clinica privata Maddalena di Palermo, dove si stava curando e stava effettuando vari accertamenti dopo la diagnosi di un tumore al colon. La sua malattia aveva portato gli investigatori e i magistrati sulle sue tracce. In un pizzino ritrovato il 6 dicembre a casa della sorella Rosalia è stato trovato un diario clinico del latitante, con le operazioni subite, gli esami e i cicli di chemioterapia.