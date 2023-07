Un politico e un carabiniere sono stati arrestati per aver diffuso materiale top secret su Matteo Messina Denaro: avevano contattato Fabrizio Corona

Fabrizio Corona è di nuovo nei guai, la sua casa è stata perquisita e il fotografo è indagato per ricettazione. Un carabiniere e un politico lo hanno contattato per vendergli documenti segreti sulle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro. sono entrambi agli arresti domiciliari.

Matteo Messina Denaro, offerto materiale segreto sulla cattura a Fabrizio Corona

Il carabiniere, secondo quanto emerso dalle indagini, si sarebbe introdotto illegalmente nel sistema informativo dell’Arma per poi estrarre una copia di 786 file riservati relativi alle indagini sulla cattura di Matteo Messina Denaro. L’agente, in un secondo momento, ha consegnato tutta la refurtiva a un consigliere comunale di Mazara del Vallo. I due hanno provato a vendere il materiale top secret a Fabrizio Corona, il quale ha fatto da intermediario con il direttore del quotidiano online ‘Mow’, Moreno Pisto. Il fotografo ha proposto a Pisto di fargli avere questi file segreti in cambio di un compenso.

Le perquisizioni e l’arresto del carabiniere e del politico

Nell’ambito delle indagini anche la casa milanese di Fabrizio Corona è stata perquisita e adesso il fotografo risulta essere indagato per ricettazione. Il carabiniere e il politico, invece, sono stati arrestati dalle autorità e si trovano al momento ai domiciliari.