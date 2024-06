Con la portabilità del numero di telefono diventa impossibile verificare l’operatore tramite il prefisso per cui tutti gli operatori hanno adottato il servizio di trasparenza tariffaria per scoprire il gestore di un numero.

I prefissi cellulare, una volta, identificavano la compagnia telefonica di un numero di telefono. Infatti le prime tre cifre del numero potevano far riferimento al gestore di quel numero. Adesso non è più così perché con la portabilità del numero di telefono diventa impossibile verificare l’operatore tramite il prefisso cellulare.

In che modo si può scoprire l’operatore telefonico?

Tutti gli operatori hanno adottato il servizio di trasparenza tariffaria che permette di scoprire, in maniera gratuita, la compagnia telefonica al quale si appoggia il numero di telefono.

Ci sono diversi metodi per scoprire l’operatore di un numero:

tramite chiamata digitando il codice 456 e poi il numero di telefono di cui si vuole verificare l’operatore (ad esempio 4563358042540) tramite SMS mandando un messaggio al 456 con la scritta Info numero di telefono (ad esempio Info 3358042540). tramite siti Web è presente Tellows.it. tramite l’ applicazione Truecaller, disponibile sia su Android che su Iphone.

Quali sono gli effetti della portabilità del numero?

Sicuramente uno degli effetti positivi è la comodità in quanto non è più necessario dover avvisare tutta la rubrica siccome il numero di telefono rimane lo stesso. Un aspetto meno positivo è l’eventuale clonazione della SIM Card, ovvero del fenomeno della SIM Swapping.

Viene chiamato SIM Swap l’atto di trasferire da una SIM a un’altra questa corrispondenza con il nostro numero di telefono. In sostanza si viene a interrompere il filo che unisce l’identità fisica dell’utente, rappresentata per l’appunto dalla SIM Card, e quella digitale, ovvero il numero di telefono e il profilo associato alla scheda.

Data la rischiosità delle conseguenze che ne possono derivare, l’ AgCom (l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha rafforzato i controlli per la sostituzione delle SIM Card e nelle richieste di portabilità, proprio per evitare di rimanere vittime di questo tipo di truffa.