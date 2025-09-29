Premi: 'Angelo da Furci' a generale Cc Petrella, Giani (Eni foundation) e Tornatore (WWf)

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - Nel Santuario del Beato Angelo, a Furci in provincia di Chieti, la prima edizione del 'Premio Internazionale Angelo da Furci'. La cerimonia, condotta dalla presentatrice Rai Federica Peluffo , ha visto premiate personalità del mondo religioso, civile e is...

Roma, 29 set.-(Adnkronos) – Nel Santuario del Beato Angelo, a Furci in provincia di Chieti, la prima edizione del 'Premio Internazionale Angelo da Furci'. La cerimonia, condotta dalla presentatrice Rai Federica Peluffo , ha visto premiate personalità del mondo religioso, civile e istituzionale: Padre Alejandro Moral Antòn, già priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino, il presidente dell'Eni Foundation Domenico Giani, il generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Petrella, il direttore generale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco Gennaro Tornatore, il segretario nazionale Anf Giampaolo Di Marco e la dottoressa Maria Pina Sciotti, già Primario di malattie infettive.

Ideato dal priore Silvio Bellano, insieme alla confraternita del Beato Angelo e all’Ordine di Sant’Agostino, supportato dal parroco Don Angelo Di Prinzio e dal comune di Furci, il premio nasce con l’obiettivo di onorare la memoria del beato e i suoi preziosi insegnamenti.

“Sento un profondo orgoglio e una gioia immensa nel vedere realizzata con tanto successo la prima edizione del premio dedicato al nostro Santo. Sono certo che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di iniziative volte ad onorare la sua figura e a valorizzare il nostro splendido territorio, che merita di essere conosciuto e amato sempre di più". Così Silvio Bellano, priore della confraternita del Beato Angelo.