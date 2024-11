Premi e innovazione nel panorama dei media italiani

Un riconoscimento per il futuro dei media

Il recente evento tenutosi a Roma ha messo in luce l’importanza della nostalgia e dell’innovazione nel panorama dei media italiani. Durante la cerimonia di premiazione, il presidente onorario di TuttiMedia, Gianni Letta, ha ricevuto il premio ‘Nostalgia del futuro’, sottolineando come il passato e il futuro possano coesistere in un’armonia produttiva. Letta ha affermato che non si può progredire senza una riflessione sul passato, un concetto che risuona fortemente nel contesto attuale dei media, dove la tradizione e l’innovazione si intrecciano.

Innovazione e tecnologia al centro

Tra i premiati, spicca Derrick de Kerckhove, direttore scientifico di TuttiMedia, riconosciuto per la sua capacità di anticipare le ricadute della tecnologia sulla società. Questo premio evidenzia l’importanza di comprendere come le nuove tecnologie influenzino il modo in cui consumiamo informazioni. Un altro riconoscimento significativo è andato al sistema ANSAcheck, che utilizza la tecnologia blockchain per certificare l’origine delle notizie. Questo strumento rappresenta un passo avanti fondamentale nella lotta contro la disinformazione, un tema sempre più rilevante nel panorama informativo contemporaneo.

Il futuro della televisione e dell’audience

Durante l’incontro, si è discusso anche dell’andamento del mercato pubblicitario, previsto in crescita del 4% grazie alla Total audience. Fabrizio Angelini, Ceo di Sensemakers, ha affermato che la televisione in Italia è in buona salute, con un aumento delle televisioni connesse e un crescente interesse per i contenuti video online. Tuttavia, è emersa la necessità di adattare le misurazioni dell’audience alle nuove abitudini di consumo, come sottolineato da Franco Siddi, presidente di Confindustria Radio Televisioni. La richiesta di una misurazione più accurata e comparabile delle audience, in particolare per piattaforme come YouTube, è stata ribadita da Diego Ciulli di Google, evidenziando l’urgenza di un approccio più integrato e moderno nella rilevazione dei dati.