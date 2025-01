Previsioni meteo avverse: allerta per il maltempo in Italia

Previsioni meteo avverse: allerta per il maltempo in Italia

Un’area depressionaria sul Tirreno

Negli ultimi giorni, l’Italia si prepara ad affrontare un’intensa ondata di maltempo a causa della formazione di un’area depressionaria sul Tirreno. Questo fenomeno meteorologico porterà precipitazioni da sparse a diffuse, caratterizzate da rovesci e temporali, in particolare nelle aree tirreniche meridionali. Le previsioni indicano un significativo rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali, accompagnato da un calo delle temperature, che potrebbe influenzare le condizioni climatiche in tutto il Paese.

Avviso di condizioni meteorologiche avverse

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo avviso integra e amplia quello precedente, evidenziando la possibilità di criticità idrogeologiche e idrauliche in diverse aree. Gli esperti avvertono che i fenomeni meteo potrebbero causare disagi significativi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle condizioni atmosferiche.

Precipitazioni e nevicate attese

Secondo le previsioni, a partire dalle prime ore di domani, domenica 12 gennaio, si prevedono nevicate da sparse a diffuse a quote superiori ai 500-700 metri, in particolare sulla Basilicata e in estensione alla Calabria. Le precipitazioni, che si presenteranno anche sotto forma di rovesci e temporali, interesseranno in modo particolare la Calabria e la Sicilia, con fenomeni di forte intensità e attività elettrica. Le raffiche di vento, che potranno raggiungere intensità burrascosa, interesseranno diverse regioni, tra cui Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

Allerta meteo e misure di sicurezza

In base ai fenomeni previsti, è stata emessa un’allerta arancione sul versante tirrenico della Calabria, mentre un’allerta gialla è stata valutata per il resto della regione e per Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Le autorità locali invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire le indicazioni fornite dai servizi di protezione civile. È fondamentale adottare misure di sicurezza, evitando di mettersi in viaggio se non strettamente necessario e rimanendo informati attraverso i canali ufficiali.