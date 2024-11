Il meteo di questa settimana sarà caratterizzato dal freddo, con temperature minime in netto calo, con piogge al Sud e le prime nevicate sulle Alpi.

Pioggia e neve in arrivo

Nella giornata di oggi, lunedì 11 novembre è previsto un “leggero calo delle temperature con venti moderati orientali” mentre il Sud sarà colpito dalle piogge. In particolare, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione sulla Sicilia orientale.

Il resto d’Italia sarà in gran parte soleggiato, mentre in nottata le Alpi potrebbero essere interessate da neve dai 1300 metri.

Per quello che riguarda le temperature, assisteremo a un lieve calo, con le massime comprese tra 14 e 19 gradi sulle regioni settentrionali, tra 19 e 22 gradi in quelle meridionali.

Le previsioni della settimana

Per quello che riguarda il meteo del resto della settimana, già da martedì 12 novembre assisteremo a un ulteriore calo delle temperature, anche di 7-8 gradi e ulteriori nevicate nel basso Piemonte e in Val d’Aosta fin sotto ai 1000 metri. Al Sud nei giorni di mercoledì e giovedì ci saranno nuove piogge, in particolare in Sicilia, Puglia e Calabria, mentre al Nord ci sarà neve fino ai 1200 metri.