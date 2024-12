Previsioni meteo, settimana di Natale innevata: freddo e vento al Sud

La settimana di Natale è iniziata e tantissimi italiani iniziano oggi, lunedì 23 dicembre, le loro ferie. Soprattutto coloro i quali devono affrontare un viaggio per una vacanza si chiedono, dunque, quale saranno le presivisoni meteo per i prossimi giorni. Ebbene, la risposta degli esperti potrebbe dare soddisfazioni agli amanti dei paesaggi natalizi innevati.

Natale, le previsioni del meteo: che tempo farà questa settimana

Sì, perché secondo quanto riferito dagli esperti del sito ‘Meteo.it’, questa settimana la neve cadrà copiosa e lo farà soprattutto al Sud e al Centro Italia, anche a bassa quota. I fiocchi copriranno non solo i paesaggi degli Appennini, ma anche le colline fino a soli 200 metri di altitudine in Abruzzo, Molise e Puglia. Anche la Basilicata e la Campania dovrebbero essere interessate da dolci nevicate. In generale, si può parlare di maltempo, almeno fino a Natale, in tante regioni dello Stivale, dove i rovesci saranno all’ordine del giorno.

Natale, le previsioni del meteo: miglioramenti da Santo Stefano

Da giovedì 26 dicembre, le cose inizieranno a cambiare, con i cieli italiani che vivranno di grandi schiarite tra il Centro e il Sud, mentre ancora qualche rovescio interesserà la zona dell’Emilia Romagna e altre regioni più a Nord dell’Italia. Arrivando, poi, al weekend, le notizie sono pù positive. Ci si aspetta, infatti, bel tempo e sole su gran parte del nostro Paese.