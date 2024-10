Previste condizioni meteorologiche avverse con pioggia e venti forti, il maltempo persisterà fino al fine settimana.

Quattro giorni di maltempo sono previsti in tutta Italia, con precipitazioni in particolare a Gorizia, Trieste, Udine, Triveneto, Liguria di Levante e Toscana. Nel Sud, temperature alte fino a 32°C grazie a correnti calde dalla Libia. Giovedì sarà il giorno più critico, con forte maltempo in Centro Italia, con Terni, Ancona e Roma maggiormente coinvolte. Venerdì, forti piogge interesseranno l'Umbria, il Centro e il Nordest, con violenti temporali previsti sul Salento e la costa tirrenica meridionale. Il fine settimana vedrà un lento miglioramento, anche se rovesci e temporali rimarranno possibili lungo la costa adriatica e al Sud fino a domenica mattina.

Quattro giorni di maltempo sono in arrivo, interessando tutto il territorio italiano da nord a sud. Ottobre inizia con condizioni meteorologiche tipiche della stagione autunnale, a causa di una pressione bassa che si sta spostando tra Svizzera e Germania. Un altro nucleo depressionario sta avanzando dal Canale della Manica verso il nostro paese, comportando un netto peggioramento, specialmente nelle regioni settentrionali e in Alta Toscana. Nelle prossime ore, le aree più colpite dalle precipitazioni saranno Gorizia, Trieste e Udine, ma anche tutto il Triveneto, la Liguria di Levante e la Toscana subiranno forti rovesci. Oggi, tuttavia, si prevede un miglioramento in Lombardia occidentale e Piemonte, mentre piogge sporadiche si verificheranno in Umbria e nel nord del Lazio.

A causa delle condizioni avverse, le temperature massime nelle regioni centro-settentrionali scenderanno, mentre nel sud saliranno grazie a correnti calde provenienti dalla Libia, con temperature intorno ai 30-32°C in città come Siracusa, Catania e Bari. Giovedì sarà la giornata più critica, con fenomeni estremi attesi nel Centro Italia, compresa la capitale. I modelli meteorologici evidenziano Terni, Ancona e Roma come le città dove si registreranno i maggiori accumuli di pioggia nelle prossime 24 ore; anche il nord e le regioni di Campania e Puglia vedranno intensi episodi di maltempo. Venerdì, forti piogge interesseranno l’Umbria, gran parte del Centro e il nordest, con previsioni di violenti temporali sul Salento e lungo la costa tirrenica meridionale. Sulle Alpi orientali, le temperature si avvicineranno ai valori invernali, e non si escludono nevicate oltre i 1800 metri.

Nel fine settimana, con la partenza del ciclone, assisteremo a un lento miglioramento delle condizioni meteo. Tuttavia, lungo la costa adriatica e al sud, continueranno a verificarsi rovesci e temporali isolati fino alla mattina di domenica, mentre sabato anche a Roma ci sarà ancora qualche pioggia prevista.

Ecco una panoramica dettagliata:

– Mercoledì 2: nel nord Italia, si prevedono piogge e rovesci, particolarmente intensi in Liguria di Levante e nel Friuli Venezia Giulia. Al centro, il cielo sarà coperto con piogge in Toscana; ci sarà vento forte. Al sud, invece, ci saranno giornate di sole e temperature elevate per la stagione.

– Giovedì 3: il nord continuerà a registrare maltempo con vento. Anche al centro, le condizioni resteranno difficili, con venti intensi. Al sud, in Campania, ci sarà un deterioramento del tempo con pioggia e temporali, accompagnati da vento.

– Venerdì 4: nel nordest si prevedono piogge; il vento sarà ancora presente. Al centro, ci saranno momenti di instabilità, mentre al sud si osserveranno elevate fluttuazioni del tempo. La tendenza è a un miglioramento, che avverrà sabato al nord e domenica ovunque.