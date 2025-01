I prezzi dei carburanti continuano a salire, con benzina e diesel al self service che hanno raggiunto i valori più alti da agosto. Le associazioni dei consumatori hanno denunciato i nuovi aumenti, chiedendo l’intervento del Garante per la sorveglianza dei prezzi, noto come ‘Mister Prezzi’.

Prezzi della benzina in rialzo, il self raggiunge 1,821 euro/litro

I prezzi di benzina e diesel rilevati mercoledì 15 gennaio 2025 da Staffetta Quotidiana sono i più alti da agosto. In particolare, il massimo per la benzina self era stato registrato il 9 agosto, mentre per il gasolio il picco si era verificato il 28 dello stesso mese.

Secondo le ultime stime, il prezzo medio della benzina self in Italia si avvicina a 1,82 euro al litro, mentre il gasolio supera i 1,71 euro al litro. La situazione risulta particolarmente critica sulle autostrade, dove i prezzi medi sono di 1,9 euro al litro per la benzina self e 1,82 euro al litro per il gasolio self.

I prezzi dei carburanti

Di seguito, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8 del 15 gennaio, sono indicate le medie dei prezzi:

Benzina self service : prezzo medio nazionale 1,821 euro/litro (1,809 il 14 gennaio), con le compagnie tra 1,819 e 1,839 euro/litro (no logo 1,800).

: prezzo medio nazionale 1,821 euro/litro (1,809 il 14 gennaio), con le compagnie tra 1,819 e 1,839 euro/litro (no logo 1,800). Gasolio self service : prezzo medio nazionale 1,727 euro/litro (rispetto a 1,713 il 14 gennaio), con i diversi marchi tra 1,718 e 1,749 euro/litro (no logo 1,708).

: prezzo medio nazionale 1,727 euro/litro (rispetto a 1,713 il 14 gennaio), con i diversi marchi tra 1,718 e 1,749 euro/litro (no logo 1,708). Benzina servito : prezzo medio praticato 1,957 euro/litro (1,946 il 14 gennaio), con i punti vendita tra 1,915 e 2,042 euro/litro (no logo 1,857).

: prezzo medio praticato 1,957 euro/litro (1,946 il 14 gennaio), con i punti vendita tra 1,915 e 2,042 euro/litro (no logo 1,857). Gasolio servito : prezzo medio 1,864 euro/litro (contro 1,851 il 14 gennaio), con i prezzi tra 1,829 e 1,948 euro/litro (no logo 1,764).

: prezzo medio 1,864 euro/litro (contro 1,851 il 14 gennaio), con i prezzi tra 1,829 e 1,948 euro/litro (no logo 1,764). Gpl : prezzi medi tra 0,742 e 0,765 euro/litro (no logo 0,733).

: prezzi medi tra 0,742 e 0,765 euro/litro (no logo 0,733). Metano auto: prezzi medi tra 1,464 e 1,524 euro/kg (no logo 1,469).

Chiesto l’intervento del Garante per la sorveglianza dei prezzi

Il presidente di Assotutenti, Gabriele Melluso, chiede l’intervento del Garante per avviare un’inchiesta approfondita sulla determinazione dei prezzi di benzina e gasolio in Italia.

Secondo Melluso, è necessario fare chiarezza sull’intera filiera dei carburanti per verificare la presenza di eventuali irregolarità o pratiche speculative che danneggiano gli automobilisti.