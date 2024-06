I prezzi per l'estate 2024 per ombrellone e lettino in spiaggia. Un'analisi approfondita delle tariffe rivela quanto potresti dover spendere per goderti il sole e il mare quest'anno

Altroconsumo ha condotto un’indagine dettagliata su 211 stabilimenti balneari in 10 città italiane, svelando una vasta gamma di prezzi per ombrellone e lettini.

Prezzi estate 2024: quanto costano ombrellone e lettino?

Alassio si è distinta come la località più costosa, con tariffe che si avvicinano ai 400 euro a settimana, mentre Senigallia ha sorpreso come la più economica, con una spesa di circa 155 euro per la prima fila. Il costo medio settimanale per un posto in spiaggia si aggira intorno ai 228 euro. I risultati dell’indagine evidenziano un trend crescente dei prezzi nel corso degli anni, con incrementi che si stratificano su quelli registrati nelle stagioni precedenti, come il 5% medio del 2023 e il 10% nel 2022. Questo aumento costante dei costi balneari è diventato una tendenza costante nel settore, suscitando preoccupazione tra i vacanzieri.

I prezzi dell’estate 2024: quanto costano ombrellone e lettino in spiaggia?

Altroconsumo ha effettuato le rilevazioni in dieci località italiane, tra cui Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, Alghero, Taormina e Giardini Naxos, contattando tutti i 211 lidi presenti in queste località attraverso chiamate telefoniche anonime per ottenere le tariffe per le prime quattro file durante la settimana dal 4 al 10 agosto. Inoltre, l’indagine ha confrontato i prezzi di quest’anno con quelli dello scorso anno, rilevando variazioni significative. Ad esempio, alcune località come Lignano, Taormina e Giardini Naxos hanno mantenuto le tariffe stabili, mentre altri luoghi come Alghero, Gallipoli, Alassio, Anzio e Palinuro hanno registrato aumenti leggeri, ma in linea con l’inflazione. Senigallia, nonostante un aumento del 8%, rimane la località meno costosa.

3.5