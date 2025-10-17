Principe Andrea rinuncia al suo titolo reale

Londra, 17 ott. (Adnkronos) – Il principe Andrea rinuncerà ai suoi titoli, incluso quello di duca di York. Ad annunciarlo è lo stesso principe Andrea in un comunicato. Il fratello di re Carlo, coinvolto nello scandalo sessuale legato a Jeffrey Epstein, esce virtualmente dalla 'royal family'.

"Dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più lontani – sottolinea il principe Andrea -, siamo giunti alla conclusione che le continue accuse nei miei confronti distraggono Sua Maestà e la Famiglia Reale dal loro lavoro.

Ho deciso, come ho sempre fatto, di mettere al primo posto il mio dovere verso la mia famiglia e il mio Paese. Confermo la mia decisione di cinque anni fa di ritirarmi dalla vita pubblica".

"Con il consenso di Sua Maestà – sottolinea ancora il principe Andrea – riteniamo che ora sia necessario fare un ulteriore passo avanti. Non userò quindi più il mio titolo né gli onori che mi sono stati conferiti. Come ho già detto in precedenza, nego con forza le accuse mosse contro di me".

Il principe Andrea rinuncerà anche ai titoli di conte di Inverness e barone di Killyleagh. Lo storico britannico Anthony Seldon afferma alla 'Bbc' che la rinuncia ai titoli reali del principe Andrea è un "momento grave" per la famiglia reale. L'ultima volta che un ducato è stato tolto a un membro anziano della famiglia reale risale a più di 100 anni fa. Era il 1919, quando il principe Carlo Edoardo, uno dei nipoti della regina Vittoria, perse il titolo di duca di Albany per aver combattuto a fianco della Germania durante la prima guerra mondiale, ha ricordato Seldon. "Da un punto di vista storico, si tratta di un passo molto, molto significativo", afferma Seldon.

Tuttavia il principe Andrea rimane all'ottavo posto nella linea di successione al trono britannico. Come riferisce la 'Bbc' è anche teoricamente ancora un consigliere di stato, che sono i sostituti del re se è all'estero o non sta bene. Ma è solo teorico.