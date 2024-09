Prisma è stata cancellata dopo due stagioni, la terza non si farà. La notizia, che ha sconvolto gli amanti della serie tv, è stata diffusa dall’ideatore e regista Ludovico Bessegato sui social.

Uscita nel settembre del 2022, la prima stagione della serie TV ha conquistato il favore del pubblico e della critica. Gli otto episodi sono stati seguiti da altrettanti usciti nel giugno di quest’anno. Nonostante ciò, se un prodotto ha un costo medio-elevato e non raggiunge numeri altissimi viene sacrificato, malgrado la qualità artistica e narrativa. Sarebbe proprio questo il motivo dietro la cancellazione di Prisma. Tuttavia, Ludovico Bessegato nel suo video ha affermato:

Inoltre, lo sceneggiatore ha aggiunto:

“Probabilmente Prisma è andata bene ma non è andata abbastanza bene da giustificare il costo di un rinnovo. Le serie costano tanto e la sensazione è che siano cambiate proprio le policy delle piattaforme”.

Ludovico Bessegato ha dichiarato di essere molto dispiaciuto per la decisione:

“Avevamo scritto una terza stagione che chiudeva bene la storia. Speriamo sia solo un arrivederci e che in futuro ci siano le condizioni per far uscire ‘Prisma 3′”.