Professioni: Confassociazioni Awards 2023 a Del Ghingaro, vicepresidente vicario Int

Roma, 12 lug. (Labitalia) – Durante i festeggiamenti per il decennale di Confassociazioni si è tenuta la cerimonia di consegna dei Confassociazioni awards 2023, premi dedicati a personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dell’imprenditoria e della politica che, con impegno, passione e sensibilità, hanno caratterizzano la propria attività, il riconoscimento che avrà cadenza annuale è stato voluto dal presidente di Confassociazioni Angelo Deiana e sostenuto da tutto il direttivo della Confederazione.

Tra i premiati il vice presidente vicario dell’Istituto nazionale tributaristi (Int) Giorgio Del Ghingaro, per il suo impegno quale sindaco di Viareggio e in precedenza di Capannori, questa la motivazione: “Per essere un Sindaco del Fare come dimostrato dalle esperienze di Capannori e Viareggio”. A Capannori, nonostante le difficoltà e le pastoie burocratiche, Del Ghingaro ha realizzato e concretizzato il progetto rifiuti zero, attualmente come primo cittadino di Viareggio, ha gradualmente riportato la città alla sua meritata bellezza e ha anche risanato un deficit che sembrava irreversibile.

Il premio è stato consegnato da un emozionato Riccardo Alemanno, vice presidente vicario di Confassociazioni e presidente dell’Int, che ha espresso gioia e soddisfazione per questa assegnazione, “…una persona che è un esempio nella professione e nell’impegno amministrativo pubblico. Un’ eccellenza italiana.”. Infatti Alemanno, durante la consegna ha esteso, simbolicamente, il premio, oltre che al sindaco, al tributarista e all’amico. Grande orgoglio per i tributaristi Int e meritati complimenti al sindaco tributarista Giorgio Del Ghingaro.