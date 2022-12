Professioni: eletti nuovi vertici Consiglio nazionale ingegneri, Angelo Domenico Perrini presidente

Roma, 7 dic. (Labitalia) - Si è riunito oggi per la prima volta il nuovo Consiglio nazionale ingegneri formato dai 15 Consiglieri eletti in seguito alle votazioni svolte lo scorso 17 ottobre. In questa occasione il Consiglio ha provveduto all’assegnazione delle nuove cariche: presidente...

Roma, 7 dic.

(Labitalia) – Si è riunito oggi per la prima volta il nuovo Consiglio nazionale ingegneri formato dai 15 Consiglieri eletti in seguito alle votazioni svolte lo scorso 17 ottobre. In questa occasione il Consiglio ha provveduto all’assegnazione delle nuove cariche: presidente Angelo Domenico Perrini; vice presidente vicario Remo Vaudano; vice presidente Elio Masciovecchio; consigliere segretario Giuseppe Maria Margiotta; consigliere tesoriere Irene Sassetti. Il nuovo Cni è completato dai seguenti consiglieri: Edoardo Cosenza, Carla Cappiello, Alberto Romagnoli, Felice Antonio Monaco, Luca Scappini, Deborah Savio, Tiziana Petrillo, Sandro Catta, Domenico Condelli, Ippolita Chiarolini.

“Desidero ringraziare i Consiglieri che mi hanno votato accordandomi la loro fiducia", ha commentato a caldo dopo la sua elezione a presidente Angelo Domenico Perrini. "Considero una grande responsabilità raccogliere il testimone del presidente Armando Zambrano che, nel corso di due consiliature, la letteralmente cambiato il volto del Cni. Assieme a tutti i colleghi del consiglio nazionale faremo quanto è necessario per portare avanti gli interessi della categoria in un momento complesso per la professione, anche in relazione a norme non ancora rese stabili”.

Il nuovo Consiglio nazionale rimarrà in carica per i prossimi cinque anni.