Professioni, Venturini (iGuzzini): "Orgogliosi di partecipare a Congresso ingegneri"

Rijeka, 14 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “iGuzzini è molto contenta e orgogliosa di aver avuto l’opportunità di partecipare al 69esimo Congresso nazionale degli ingegneri”. Lo dice, all’Adnkronos/Labitalia, Cristiano Venturini, ceo iGuzzini, a margine del Congres...