Una docente di sostegno di una scuola media di Castellamare di Stabia è stata arrestata con l’accusa di pedofilia su un gruppo di bambini della classe in cui lavorava. I Carabinieri sono arrivati a lei dopo le dichiarazioni dei bambini vittime di violenza.

Professoressa arresta per pedofilia

La professoressa di sostegno è finita in arresto dopo che i ragazzi hanno confidato ai genitori quanto accadeva nelle stanze dell’istituto, in particolare in quella che loro hanno definito “saletta”. In quel luogo la docente, di 40 anni, portava i ragazzini e mostrava loro immagini e video pornografici, oltre a tenere comportamenti a sfondo sessuale come l’abuso ai danni di un minore a cui avrebbe effettuato in prima persona un rapporto orale.

Gli episodi si sarebbero verificati lo scorso novembre, inizialmente infatti alcuni genitori si sono recati all’esterno dell’istituto ed avrebbero atteso la professoressa per “farsi giustizia” picchiandola per quanto fatto ai loro figli.

Ora si trova nel carcere femminile di Benevento

La professoressa è stata accusata di di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne. I carabinieri l’hanno portata nel carcere femminile di Benevento dove sconterà la sua pena.

Per le famiglie l’arresto è sicuramente un sollievo oltre che la conferma che quanto riferito dai bambini era reale. La speranza è che chi è stato coinvolto possa riuscire a dimenticare i brutti episodi vissuti anche se certamente non sarà facile.