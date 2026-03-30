Proposta della Lega per vietare Antifa e associazioni anarchiche: cosa cambia

La Lega ha depositato una proposta per dichiarare fuori legge Antifa e gruppi anarchici; la mossa riapre il confronto su sicurezza, diritti e rapporti internazionali

Negli ultimi giorni la scena politica italiana è stata attraversata da una proposta che promette di riaprire il dibattito su ordine pubblico e libertà civili: la Lega ha avanzato una proposta di legge per considerare il movimento degli Antifa e i gruppi anarchici come organizzazioni riconducibili a una forma di terrorismo. Il primo firmatario indicato è Eugenio Zoffili, capogruppo del partito in commissione Difesa alla Camera e vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce, che ha annunciato il deposito imminente della pdl in Parlamento. La proposta prende spunto da iniziative analoghe internazionali, richiamando interrogativi su definizioni, limiti e conseguenze pratiche.

La mossa legislativa è stata motivata dalla leadership del partito come una risposta alle tensioni di piazza e agli episodi di violenza associati ad ambienti antagonisti. I promotori sostengono che si tratti di tutela della sicurezza e della stabilità nazionale, mentre gli oppositori sollevano obiezioni costituzionali, storiche e giuridiche. In questa fase il confronto politico si estende anche alle relazioni con poteri europei e a segnalazioni di servizi stranieri, rendendo la vicenda complessa sotto molteplici profili.

La proposta della pdl e i suoi punti chiave

Nel testo annunciato dalla Lega la volontà è di inquadrare formalmente gli Antifa — termine che deriva da antifascista e identifica realtà della sinistra antagonista — insieme ad associazioni anarchiche e gruppi militanti antagonisti, come soggetti che possono essere dichiarati fuori legge e assimilati a organizzazioni terroristiche quando le loro azioni risultino violente o mirino a sovvertire l’ordine costituito. Secondo i proponenti, la nuova norma dovrebbe prevedere strumenti di scioglimento, misure di prevenzione e un inasprimento delle sanzioni per chi partecipa ad attività violente. A livello dipartimentale e giudiziario si ipotizzano procedure più stringenti per il monitoraggio delle attività ritenute pericolose.

Cosa cambia sul piano pratico

Se approvata, la pdl introdurrebbe criteri operativi per lo scioglimento di associazioni e per il sequestro di risorse e sedi legate ai gruppi etichettati come pericolosi. L’intento dichiarato è di colpire complici dei terroristi e reti che favoriscono azioni violente, ma gli oppositori avvertono che una definizione ampia potrebbe intercettare forme di dissenso civile e mobilitazione politica legittima. Le critiche arrivano anche sul piano costituzionale: deputati come Angelo Bonelli hanno bollato la proposta come una provocazione contraria alla storia della Repubblica, nata dalla lotta di liberazione antifascista.

Contesti internazionali e riferimenti a ordini esecutivi

Nel motivare la legge, il partito di governo ha richiamato esempi esteri: si cita un ordine esecutivo firmato dall’allora presidente Donald Trump che inquadrava certi gruppi antagonisti americani come organizzazioni di stampo violento, e annunci analoghi del premier ungherese Viktor Orban. Questi parallelismi servono alla coalizione per giustificare la scelta normativa come parte di una tendenza internazionale al contrasto delle forme di militanza più dure. Tuttavia gli osservatori avvertono che il contesto istituzionale e costituzionale italiano è differente e richiede valutazioni specifiche circa le garanzie e i limiti imposti dallo Stato di diritto.

Rischi di polarizzazione

La proposta ha subito scatenato una forte polarizzazione politica: da una parte lo slogan della tolleranza zero promosso dal partito, dall’altra le contestazioni di opposizione che sottolineano il rischio di colpire l’antifascismo come valore fondativo della Repubblica. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sul confine tra sicurezza pubblica e libertà di associazione, con possibile impatto su manifestazioni, cortei e attività politiche che saranno valutate anche alla luce di futuri pronunciamenti giudiziari.

Il caso dell’alert Schengen e la vicenda Iaria Salis

La questione è diventata ancora più concreta per il caso del controllo di polizia a Roma nei confronti dell’eurodeputata Iaria Salis, effettuato alle 4 di mattina del 28 marzo a seguito di un alert Schengen su segnalazione delle autorità tedesche. Secondo quanto emerso, gli agenti intervenuti per l’identificazione non avrebbero saputo in prima battuta che la persona fermata fosse una parlamentare europea. Iaria Salis ha annunciato l’intenzione di promuovere iniziative parlamentari a Bruxelles e di presentare un’interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con la possibilità di coinvolgere anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Dalle ricostruzioni investigative tedesche citate nell’allerta emergerebbe la presunta vicinanza di esponenti della politica italiana a gruppi antagonisti tedeschi come la Hammerbande, implicata in procedimenti per aggressioni e disordini. Nei fascicoli ungheresi, la stessa organizzazione era stata associata a Iaria Salis da magistrati che, tre anni fa, avevano avanzato accuse a suo carico. Questo intreccio di segnalazioni, verifiche internazionali e iniziative parlamentari rende la vicenda un banco di prova per l’interpretazione delle norme sulla sicurezza e sui rapporti di cooperazione tra Stati nell’area Schengen.

Conseguenze giuridiche e prospettive politiche

Oltre al confronto in aula, la proposta aprirà inevitabilmente questioni giuridiche complesse: come definire in modo preciso cosa costituisce un’associazione terroristica, quali garanzie processuali rimangono per gli imputati e come bilanciare la tutela dell’ordine pubblico con i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. Sul piano politico, la pdl potrebbe trasformarsi in un tema centrale per le prossime fasi parlamentari, stimolando emendamenti, ricorsi e un dibattito pubblico intenso. La scelta finale avrà ripercussioni non solo in Italia, ma anche nelle relazioni europee e nella cooperazione di polizia transfrontaliera.