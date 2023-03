Proteste in Francia contro la riforma pensioni, scontri a Parigi

Roma, 24 mar. (askanews) – Momenti di tensione a Parigi durante una delle tante proteste contro la riforma delle pensioni voluta dal governo Macron.

La polizia ha caricato i manifestanti in Boulevard Poissonnière e ha riferito di aver effettuato 26 arresti. Secondo gli agenti in mezzo al corteo c’era anche un gruppo di circa un migliaio di black block, attrezzati con caschi, maschere e occhiali per proteggersi dai fumogeni.

Si sono registrate tensioni alle manifestazioni in diverse città come Nantes, Rennes e Lione dove sono stati effettuati 11 arresti e tre poliziotti sono rimasti feriti.