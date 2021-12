Pubblicità: Adci (art directors club italiano) chiude il 2021 ancora in crescita (3)

(Adnkronos) – Un altro ottimo riscontro è la significativa crescita in Adci delle realtà indipendenti, tanto che agli ultimi Adci Awards hanno partecipato in misura del 50% sul totale complessivo, quando invece sino a pochi anni fa il contest era limitato alle grandi sigle.

“Oggi, finalmente e doverosamente – continua il presidente dell’Adci – il Club è presente, consistente, influente ed è, ritengo, il punto di riferimento per tutta la filiera della comunicazione in Italia, ma anche pilastro a livello internazionale, tanto che i nostri Adci Awards, che hanno ancora una volta quest’anno superato le 1000 entries, rappresentano uno dei momenti più importanti a livello europei, così come i nostri professionisti sono sempre più richiesti e protagonisti nelle giurie di premi internazionali”.

“In sintesi – prosegue Vicky Gitto – oggi abbiamo raggiunto quello che con gli amici del Consiglio, la vicepresidente Stefania Siani, Valentina Amenta, Jack Blanga, Karim Bartoletti, Nicola Rovetta, Samanta Giuliani, Giuseppe Mastromatteo e Caroline Yvonne Schaper segretario generale, immaginavamo alle nostre prime riunioni: un Club forte, ispiratore, trainante, inclusivo, giovane, guida e primo riferimento in Italia per una industry che impatta per oltre il 2% sul Pil del nostro paese, nonché voce ascoltata nell’ intero panorama nazionale”.

“Direi perciò che quest’anno come Club anche attraversata, senza averla però subita la crisi pandemica, possiamo davvero brindare e permetterci di alzare ancora l’asticella per il prossimo anno, che – osserva Gitto – vedrà il termine di questo Consiglio ma che, se i soci vorranno continuare in questo solco, saprà, tra coloro che vi hanno fatto parte, esprimere una guida ancora forte, concretamente visionaria e in grado di proseguire con la stessa velocità, capacità e risultati”.