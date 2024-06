Il Viminale in vista del G7 in Puglia, altri 1.500 militari per la sicurezza:...

Altri 1.500 militari nell'operazione "Strade sicure" in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo del G7, in programma in Puglia

Il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto al Viminale dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha informato dell’ulteriore aggiunta di 1.500 militari dell’operazione “Strade Sicure”, in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo del G7, in Puglia: fondamentale non abbassare la guardia, afferma il ministro.

Aumentato il numero dei militari

Ai 6.800 militari, impegnati fino al 18 giugno per garantire una cornice di massima sicurezza nel G7 in programma in Puglia, a Borgo Egnazia, se ne aggiungono ulteriori 1.500.

La nuova aliquota verrà impiegata per il rafforzamento delle frontiere marittime, terrestri e aeroportuali dopo il ripristino, dal 5 giugno scorso, dei controlli nell’Area Schengen, oltre alle forze dell’ordine, la vigilanza di siti e obiettivi sensibili nelle province di Bari e Brindisi.

Le ultime notizie in occasione del G7

Oltre alle ultime indicazioni del Viminale, nelle scorse ore sono state emesse diverse ordinanze dal Comune di Brindisi e Fasano e dalla Capitaneria di porto. Nel Castello Svevo, si svolgerà il 13 giugno la cena ufficiale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In vista di questa occasione le autorità locali hanno stabilito lo stop nell’area rossa limitrofa di diverse attività commerciali, ludico-sportive e scolastiche. Divieti anche sulle aree marittime di Fasano e Brindisi dal 10 al 15 giugno nella Zms, zona di massima sicurezza, nell’area Acc, accesso controllato Bravo, e nell’Asa, area di sorveglianza e allarme Charlie.