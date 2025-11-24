Home > Flash news > Puglia: Schlein, 'risultato Decaro straordinario'

Puglia: Schlein, 'risultato Decaro straordinario'

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Voglio mandare un grandissimo abbraccio a Decaro per lo straordinario risultato in Puglia e un grazie allo sforzo generoso a Manildo". Lo ha detto Elly Schlein a Napoli. ...

di Pubblicato il

Roma, 24 nov (Adnkronos) – "Voglio mandare un grandissimo abbraccio a Decaro per lo straordinario risultato in Puglia e un grazie allo sforzo generoso a Manildo". Lo ha detto Elly Schlein a Napoli.