Roma, 24 nov (Adnkronos) – "Voglio mandare un grandissimo abbraccio a Decaro per lo straordinario risultato in Puglia e un grazie allo sforzo generoso a Manildo". Lo ha detto Elly Schlein a Napoli.
Home > Flash news > Puglia: Schlein, 'risultato Decaro straordinario'
Puglia: Schlein, 'risultato Decaro straordinario'
Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Voglio mandare un grandissimo abbraccio a Decaro per lo straordinario risultato in Puglia e un grazie allo sforzo generoso a Manildo". Lo ha detto Elly Schlein a Napoli. ...