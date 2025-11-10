Puglia: Tajani, 'da noi fatti concreti per carenza idrica e portualità'

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – "Se noi vogliamo far crescere l'economia dobbiamo aiutare commercianti, artigiani, agricoltori, liberi professionisti, industriali. Con buone norme, abbattendo la burocrazia, aiutando coloro che intraprendono senza regalia, perché soltanto così si costruisce lavoro". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco di Bari, per il comizio unitario dei leader del centrodestra in appoggio al candidato per la presidenza della regione, Luigi Lobuono.

"Alcune cose concrete – prosegue – l'agricoltura, sono arrivati i finanziamenti per portare l'acqua dal Molise verso la Puglia. Sappiamo che c'è un problema forte, la carenza idrica, non si fa agricoltura se non c'è acqua. Abbiamo l'altro giorno firmato con Giorgia Meloni un accordo di programma con finanziamenti per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, un progetto del ministero degli Esteri, il turismo delle radici, per rifare moltissimi impianti sportivi di queste province, per riportare all'affettiva utilizzabilità terme che sono abbandonate in provincia di Lecce, tutto questo per far crescere la Puglia".

"Questi sono fatti concreti, come un fatto concreto il progetto che noi abbiamo per far crescere la portualità di tutta la Puglia, seguendo la grande strategia che si chiama 'la via del Cotone', un grande corridoio commerciale e infrastrutturale che parte dall'India, passa per Israele, passa per i paesi del Golfo, l'Egitto, l'adriatico, per arrivare a Trieste. Sarà il corridoio infrastrutturale e commerciale dei prossimi decenni e la Puglia con la sua portualità avrà delle grandi opportunità", conclude.