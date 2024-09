Pur essendo sarda con una pelle di colore diverso, a Torino fatico a trovare chi voglia affittarmi un appartamento.

Monique Corda, una donna italiana di 50 anni di origine nigeriana, residente a Torino e impiegata nel settore socio-sanitario, denuncia discriminazioni razziali nel tentativo di affittare una casa. Sebbene sia italiana, spesso si ritrova rifiutata dai proprietari al momento della scoperta del suo colore di pelle, adducendo come escamotage il non affittare a stranieri. Questa situazione ha causato a Corda umiliazione e rabbia, limitandola nella possibilità di visionare gli appartamenti. È la terza volta che si imbatte in questa problematica, riscontrando diffidenza e apparente razzismo.

Monique Corda, 50 anni, adottata da una famiglia di Nuoro di origine nigeriana e ora residente a Torino, dove lavora come operatrice socio-sanitaria a tempo indeterminato, si lamenta delle discriminazioni razziali che incontra quando cerca di affittare una casa. Nonostante sia italiana, di origine sarda, spesso quando i proprietari di case scoprono il suo colore di pelle, cambiano idea e rifiutano di affittare a lei con la scusa che non affittano agli stranieri. Questo comportamento le ha causato grande umiliazione e anche rabbia. Come dichiara lei stessa, troppo spesso le viene negata la possibilità di vedere l’abitazione. Questo è la terza volta che cerca casa e, come nelle occasioni precedenti, sta riscontrando diffidenza, se non addirittura razzismo.