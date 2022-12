Qatar 2022: Dalic come Pozzo, Bilardo, Loew e Beckenbauer, 2/a semifinale mondiale di fila

Qatar 2022: Dalic come Pozzo, Bilardo, Loew e Beckenbauer, 2/a semifinale mon...

Qatar 2022: Dalic come Pozzo, Bilardo, Loew e Beckenbauer, 2/a semifinale mon...

Qatar 2022: Dalic come Pozzo, Bilardo, Loew e Beckenbauer, 2/a semifinale mon...

Al Rayyan, 9 dic. - (Adnkronos) - L'allenatore della Croazia Zlatko Dalic è entrato in una ristretta cerchia dei commissari tecnici che sono riusciti a conquistare due semifinali di un Mondiale di fila. Dalic infatti era già in panchina quattro anni fa in Russia quando portò...