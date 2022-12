Qatar 2022: De Sisti, 'finale sarà Francia-Brasile, Mbappé sulle orme di Pelé'**

Roma, 7 dic. - (Adnkronos) - "Ammetto di non essere troppo originale ma anch'io come tanti vedo una finale tra Francia e Brasile. Sono le due squadre che hanno i giocatori migliori, non solo nell'undici titolare ma anche nelle riserve". Così all'Adnkronos Giancarlo De...

– (Adnkronos) – "Ammetto di non essere troppo originale ma anch'io come tanti vedo una finale tra Francia e Brasile. Sono le due squadre che hanno i giocatori migliori, non solo nell'undici titolare ma anche nelle riserve". Così all'Adnkronos Giancarlo De Sisti, ex centrocampista della nazionale italiana ai mondiali di Messico 1970 ed ex allenatore di Fiorentina e Udinese. "Per i verdeoro il pericolo potrebbe arrivare dall'Argentina nell'eventuale semifinale -aggiunge De Sisiti-, mentre i transalpini rischiano con l'Inghilterra ai quarti, partite molto sentite dove non conteranno solo le qualità tecniche ma conterà mantenere i nervi saldi e il cuore caldo".

L'ex giocatore della Roma non è rimato particolarmente impressionato dalla qualità del gioco messo in mostra al mondiale di Qatar 2022. "Direi livello medio con qualche picco messo in mostra in particolare dalla Selecao contro la Corea. Per quanto riguarda i giocatori mi ha impressionato Mbappé, davvero un gran giocatore che un po' mi ricorda Pelé. Non è ancora al suo livello ma ha 23 anni e può raggiungerlo. Oltre a lui ho visto grandi cose dal solito Messi, finora loro due sono stati i migliori".