Qatar 2022: Uruguay ko con una doppietta di Bruno Fernandes, il Portogallo vola agli ottavi

Lusai, 28 nov.

– (Adnkronos) – Dopo Francia e Brasile il Portogallo è la terza squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale dei mondiali di Qatar 2022. Bruno Fernandes con una doppietta costringe l'Uruguay a giocarsi tutto nell'ultima sfida contro il Ghana, ora secondo nel girone. Il trequartista del Manchester United sblocca il match al 54' con un tiro-cross su cui Ronaldo aveva provato a prendersi la paternità del gol. Nei minuti di recupero guadagna il rigore per fallo di mano di Gimenez e lo trasforma con freddezza.

La Celeste si ferma sul palo colpito da Maxi Gomez.

Il ritmo è subito buono al 'Lusail Stadium' fra i lusitani e la celeste, con il primo spunto offensivo nei piedi dei sudamericani con Olivera che si coordina e calcia sulla sponda di Cavani. Immediata la risposta degli uomini di Fernando Santos con l'assist di spalla di CR7 per William Carvalho che calcia al volo spedendo il pallone alto. Al 32' occasione per Bentancur che parte in solitaria, salta due avversari e si presenta davanti a Diogo Costa, il numero 22 lusitano è bravissimo ad annullare il pericolo.

Pochi istanti dopo è ancora l'ex Juve a concludere in porta ma di nuovo senza successo. Tegola al 41' per il Portogallo che perde per infortunio Nuno Mendes. Il terzino del PSG si accascia da solo e lascia il campo in lacrime: al suo posto Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund.

La ripresa inizia con gli stessi effettivi della prima frazione. Al 51' il gioco si ferma per un'invasione di campo. La persona protagonista del gesto, con in mano una bandiera arcobaleno, è stato fermato e portato fuori dal terreno di gioco.

Tre minuti dopo arriva anche il gol del vantaggio portoghese con Bruno Fernandes. L'ex Udinese manda in porta di testa un pallone lavorato sulla sinistra e messo in area per Ronaldo che però non sfiora. Il tentativo di colpo di testa del 7, però, serve per mandare fuori tempo Rochet. Al 75' lampo dell'Uruguay con Maxi Gomez che appena entrato al posto di Darwin Nunez, trova lo spazio per una conclusione precisa e potente dal limite dell'area che solo il palo riesce a fermare.

Ancora la celeste al 77' con Suarez che sugli sviluppi di un calcio di punizione si trova il pallone fra i piedi a 3 metri dalla linea di porta. La sfera però trova solo l'esterno della rete. Al 90' con due minuti di ritardo c'è il calcio di rigore a favore del Portogallo. A richiamare l'arbitro iraniano Alireza Faghani è il VAR per un tocco di Gimenez in caduta su una giocata di Bruno Fernandes. Dagli 11 metri il giocatore dello United è impeccabile e chiude il match.