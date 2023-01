Qatargate: Giorgi, 'archiviato su Google drive documenti su società idea di Panzeri'

Milano, 27 gen.

(Adnkronos) – Francesco Giorgi, ex assistente dell'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri, avrebbe conservato – sull'archivio Google Drive – tutti i passaggi della creazione della società di consulenza Equality, definita una "struttura legale" attraverso cui "gestire il flusso di denaro" al centro dell'inchiesta Qatargate sulla presunta corruzione all'interno del Parlamento europeo. Un'ammissione contenuta nel mandato di arresto europeo della commercialista Monica Rossana Bellini, che insieme a Silvia e Pier Antonio Panzeri, oltre che allo stesso Giorgi, avrebbero lavorato per creare la società, attualmente in via di liquidazione.

La commercialista, ora ai domiciliari e in attesa dell'udienza di consegna al Belgio in programma il prossimo 31 gennaio davanti alla corte d'Appello di Milano, avrebbe avuto "un ruolo importante nell'ambito del rimpatrio dei contanti provenienti dal Qatar".

L'archivio digitale di Giorgi, che potrebbe essere utile a ricostruire i passaggi della nascita della società potrebbe essere utile anche per fornire ulteriori supporti agli inquirenti che indagano per associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio.

L'idea, riferisce Giorgi al giudice istruttore belga Michel Claise, di creare un veicolo legale è di Panzeri. "All'inizio del 2019 credo, ma potete trovare tutto sul mio Google Drive, Panzeri – si legge nel mandato di arresto europeo che riporta alcuni virgolettati del compagno dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili – ha pensato che invece di prendere i soldi in contanti, di mettere in piedi una struttura legale, alla quale avremmo potuto partecipare, soprattutto lui perché io avevo il mio lavoro, e quindi gestire il flusso di denaro in modo legale".