Quattro arzille anziane nella commedia Paramount + "L'età giusta"

Roma, 23 dic. (askanews) – Quattro simpatiche signore agées sono le protagoniste della commedia “L’età giusta”, su Paramount+ dal 24 dicembre. Ad interpretarle ci sono delle grandi donne dello spettacolo italiano: Valeria Fabrizi, Gigliola Cinquetti, Giuliana Lojodice e Paola Pitagora. Nel film diretto da Alessio Di Cosimo saranno queste indomite ottantenni a traghettare un ragazzo, interpretato da Alessandro Bertoncini, verso un nuovo futuro.

L’effervescente quartetto è guidato dalla nonna del ragazzo, che tra una pseudo-fidanzata senza scrupoli, un lavoretto senza futuro e un amico nerd non riesce a prendere in mano la propria vita. Sarà lei ad ideare un viaggio on the road per vendicare il raggiro subito da un’amica e mostrare al ragazzo come reagire alle avversità della vita. La fine del viaggio sancirà il passaggio di Alessandro all’età adulta e restituirà a Francesca e alle sue amiche lo spirito giusto per fare ancora progetti, nonostante l’età.