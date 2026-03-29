Quattro Paesi europei esprimono preoccupazione per l'ampliamento della pena capitale in Israele

Quattro paesi europei hanno inviato un appello formale a Israele per fermare un disegno di legge ritenuto discriminatorio e incompatibile con i principi democratici

Il 29 marzo 2026 i ministri degli Esteri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito hanno reso pubblica una dichiarazione congiunta nella quale manifestano seria preoccupazione per un progetto di legge in discussione in Israele che amplierebbe le possibilità di ricorrere alla pena di morte. La nota, diffusa dalla Farnesina, sollecita esplicitamente «i decisori alla Knesset e al Governo» a ritirare l’iniziativa, motivando la richiesta con ragioni di principio e di tutela dei diritti fondamentali.

Contenuto e toni della dichiarazione

Nella dichiarazione congiunta i quattro ministri sottolineano come il testo in esame possa ampliare significativamente i casi in cui si applicherebbe la pena capitale e rilevano un possibile carattere discriminatorio nella formulazione proposta. I firmatari avvertono che l’adozione del provvedimento rischierebbe di compromettere gli impegni internazionali di Israele in materia di democrazia e diritti umani, mettendo a repentaglio garanzie sostanziali che definiscono lo stato di diritto.

Le ragioni giuridiche e valoriali

Il testo ribadisce che la pena di morte è considerata una forma di punizione disumana e degradante e, secondo i ministri, priva di un comprovato effetto deterrente. Per questa ragione la nota afferma l’opposizione alla pena capitale «a prescindere dalle circostanze», presentandola come un valore fondamentale condiviso tra i Paesi che hanno sottoscritto la dichiarazione. L’argomentazione unisce osservazioni di principio con preoccupazioni pratiche sulla possibile applicazione selettiva della legge.

Impatto politico e diplomatico

La presa di posizione collettiva di Berlino, Parigi, Roma e Londra non è solo simbolica: costituisce un segnale diplomatico diretto a interlocutori sia parlamentari sia governativi in Israele. La richiesta di sospendere il disegno di legge riflette la volontà dei quattro Stati di preservare standard condivisi sulla protezione dei diritti e sul funzionamento delle istituzioni democratiche. Contestualmente, la messa in luce del possibile carattere discriminatorio implica riflessi nelle relazioni bilaterali e nei canali multilaterali dove questi Paesi possono sollevare la questione.

Reazioni attese e scenari futuri

Se la Knesset decidesse di procedere con l’approvazione, è verosimile che la questione diventi materia di confronto nelle sedi europee e internazionali, con possibili iniziative politiche o diplomatiche volte a limitare gli effetti del provvedimento. Dal canto loro, i governi firmatari hanno adottato un linguaggio calibrato ma netto, che mira a esercitare pressione senza chiudere i canali di dialogo con Israele.

Questioni etiche e diritti umani

Oltre alle implicazioni istituzionali, la disputa riporta al centro del dibattito internazionale il tema della pena capitale come questione etica e legale. I ministri firmatari definiscono la pena di morte priva di qualsiasi effetto deterrente e ribadiscono che il rifiuto di questa misura rappresenta un elemento costitutivo delle loro posizioni in materia di diritti umani. Tale impostazione richiama convenzioni internazionali e prassi di Stati che hanno progressivamente abolito la pena capitale.

Il ruolo delle istituzioni europee

La dichiarazione congiunta può fungere da punto di partenza per discussioni più ampie all’interno dell’Unione Europea e tra partner occidentali. I riferimenti alla tutela della democrazia e al rischio di discriminazione offrono materiale per approcci coordinati su monitoraggio, dialogo politico e, se del caso, misure diplomatiche mirate. In ogni caso, la posizione ufficiale dei quattro ministri rimane un monito chiaro rivolto ai legislatori israeliani.

In sintesi, la nota del 29 marzo 2026 rappresenta un appello forte e articolato: i ministri di Germania, Francia, Italia e Regno Unito chiedono che il progetto di legge venga abbandonato, denunciandone i possibili profili discriminatori e l’incompatibilità con i principi democratici, e ribadiscono il proprio rifiuto della pena di morte come principio condiviso.