Quirinale: conferito a Mattarella 'Premio Burgio'

Roma, 15 set. (Adnkronos) – Si è svolta questa mattina al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna del Premio Burgio nel corso della quale hanno preso la parola il rettore dell'Università degli Studi di Pavia, Francesco Svelto, e il presidente della Fondazione Irccs del Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi.

Dopo la lettura della motivazione, il rettore dell'Università degli Studi di Pavia, Francesco Svelto, ha consegnato il Premio Burgio al presidente Mattarella. Il presidente Mattarella ha poi voluto ringraziare tutti i presenti. Alla cerimonia era presente il vicepresidente del Senato della Repubblica, Gian Marco Centinaio.