Quirinale: drone impollinatore, radio digitale, laboratorio a Malaspina, i premi di Mattarella** (2)

(Adnkronos) – Riconoscimento poi per Radioimmaginaria, che trasmette per via digitale grazie all’impegno di più di 150 speaker adolescenti, i quali hanno continuato ad andare in onda durante tutto il periodo di lockdown, raccontando la vita dei propri coetanei in tempo di pandemia.

Infine una Targa è stata assegnata al Laboratorio artigianale “Cotti in fragranza” del Carcere minorile di Malaspina di Palermo, che realizza prodotti da forno all’interno dell'istituto, insegnando a fare impresa in modo responsabile, a prendere decisioni e a realizzare prodotti di qualità, permettendo così ai ragazzi di diventare parte di un’impresa sociale e protagonisti del proprio futuro.