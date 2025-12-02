Home > Flash news > Quirinale: Mattarella riceve delegazione Morcelliana per centenario fondazione

Quirinale: Mattarella riceve delegazione Morcelliana per centenario fondazione

default featured image 3 1200x900

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Morcelliana, guidata dalla presidente, Francesca Bazoli, in occasione dei cento anni della fondazione della casa editrice....

di Pubblicato il

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione della Morcelliana, guidata dalla presidente, Francesca Bazoli, in occasione dei cento anni della fondazione della casa editrice.