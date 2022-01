Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Vi ringrazio per la professionalità con la quale mi avete seguito in questi sette anni. Sono sicuro che anche con il mio successore ci sarà la stessa professionalità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, salutando i giornalisti accreditati al Quirinale e quelli di Rai Quirinale che lo hanno seguito durante il settennato, in un breve incontro informale alla fine del mandato.