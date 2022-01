Quirinale: nuovo sms Grillo a Mentana, 'vero che condivido linea M5S'**

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – Enrico Mentana, nella sua Maratona su La7, torna sullo scambio in diretta con Beppe Grillo, leggendo un nuovo messaggio inviatogli dal garante del M5S, in cui Grillo scrive "è vero" allegando il comunicato in cui fonti del M5S in mattinata riportavano la chiamata tra il fondatore del Movimento e Giuseppe Conte, in cui si parlava di "piena sintonia" tra i due sulla trattativa portata avanti dall'ex premier sul Colle, dunque permanenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi e ricerca di un candidato autorevole e super partes.