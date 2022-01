Roma, 14 gen (Adnkronos) – "Sono d'accordo con le dichiarazioni di Gianni Letta, fatte perchè si è creato in Parlamento un clima bello in nome di David Sassoli. A me piace la politica senza insultare, in nome di Sassoli si sono ascoltate le ragioni degli altri.

E' un buon metodo per eleggere il presidente della Repubblica che è l'arbitro, è imparziale". Lo ha detto Matteo Renzi a Oggi è un altro giorno, su Raiuno.