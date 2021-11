Quirinale: Speranza, 'la più ampia convergenza per personalità che esprima unità Paese'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "La Costituzione quanto mette una soglia così alta di voti necessari all'elezione del presidente della Repubblica, soprattutto nei primi turni, ci da un'indicazione molto chiara: ci dice che il presidente della Repubblica deve essere trovato in un campo condiviso e l'auspicio è che si lavori in questa direzione".

Così il ministro Roberto Speranza al Festival de Il Foglio.

"La discussione vera si aprirà dopo la pausa natalizia ed io non ho alcun dubbia che vada trovata una personalità che possa essere capace di esprimere l'unità del Paese che è fondamentale sempre per la figura della presidenza della Repubblica e credo lo sia particolarmente in un periodo così difficile e delicato come quello che stiamo vivendo".

"La Costituzione richiede di trovare l'ambiot di forze più largo possibile" per l'elezione del capo dello Stato e "non si può non partire da questa considerazione.

Poi la discussione politica ci porterà a valutare che cosa significherà in termine concreti, ma io credo che sarebbe sbagliato proprio sbagliato sul piano costituzionale che non si provi a trovare la più ampia convergenza possibile".