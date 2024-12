Un evento di festa e solidarietà

Domenica scorsa, la piazza Polonia si è trasformata in un luogo di gioia e condivisione grazie al raduno dei Babbi Natale, un evento annuale che unisce la comunità per una causa nobile. Organizzato dalla Fondazione FORMA, questo incontro ha come obiettivo principale la raccolta di fondi destinati al sostegno dell’ospedale pediatrico Regina Margherita. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, famiglie e bambini, tutti uniti dalla voglia di contribuire a un’iniziativa che porta conforto ai piccoli pazienti.

Il significato della solidarietà

La solidarietà è un valore fondamentale, soprattutto in un periodo dell’anno in cui si celebra la generosità e l’amore verso il prossimo. Il raduno dei Babbi Natale non è solo un momento di festa, ma anche un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà che affrontano le famiglie dei bambini ricoverati. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, può fare la differenza nella vita di questi piccoli guerrieri e delle loro famiglie. La presenza del Sindaco all’evento ha ulteriormente sottolineato l’importanza di unire le forze per il bene della comunità.

Attività e intrattenimento per tutti

Durante il raduno, sono state organizzate diverse attività per intrattenere i partecipanti. Dalla musica dal vivo a spettacoli per bambini, ogni angolo della piazza era animato da un’atmosfera festosa. I Babbi Natale, vestiti con i loro caratteristici costumi rossi, hanno distribuito dolci e regali, portando sorrisi e gioia ai più piccoli. Questo evento ha dimostrato che la comunità è capace di unirsi per una causa comune, creando un legame speciale tra i cittadini e l’ospedale pediatrico, che rappresenta un punto di riferimento per la salute dei bambini.