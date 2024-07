Rai: Boschi (Iv), 'con governo Meloni chi trova un amico trova un lavoro'

Roma, 3 lug (Adnkronos) - "La principale azienda culturale del Paese non può diventare un assumificio per amici e parenti dei dirigenti Rai, come sembra essere avvenuto, persone che non hanno altre competenze se non quelle di aver militato in Casapound o essere un dj destinato pero&rsquo...

Roma, 3 lug (Adnkronos) – "La principale azienda culturale del Paese non può diventare un assumificio per amici e parenti dei dirigenti Rai, come sembra essere avvenuto, persone che non hanno altre competenze se non quelle di aver militato in Casapound o essere un dj destinato pero’ a occuparsi di programmi tv. I soldi con cui vengono pagati questi stipendi sono dei cittadini italiani attraverso il canone. Il minimo è avere assunzioni trasparenti, utilizzando procedure pubbliche, stabilizzazione dei precari e valorizzazione delle risorse interne”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante il Question Time al Ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso sul rispetto dei principi di trasparenza e meritocrazia previsti dal contratto di servizio in relazione a recenti assunzioni presso la Rai

“Mi aspettavo dal ministro di un governo che ha la presunzione di essere il governo del merito una risposta meno pilatesca e una assunzione di responsabilità su quelle che si prospettano come assunzioni in Rai opache e fuori dalle regole di trasparenza. Ora spero che si faccia chiarezza e che ci sia un cambio di passo, perché preoccupano non solo i casi specifici ma quelli che ancora non sono emersi o che potrebbero ripresentarsi. Ormai è sotto gli occhi di tutti che con questo governo chi trova un amico trova un lavoro”.