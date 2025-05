Rai: cda, verso la nomina di Felice Ventura alla presidenza di Rai Pubblicità**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – Felice Ventura verso la presidenza di Rai Pubblicità. A quanto apprende l'Adnkronos, è quello del direttore delle Risorse Umane Rai il curriculum arrivato sulle scrivanie dei consiglieri in vista del cda di domani che dovrebbe votare la sua nomina alla presidenza della concessionaria di pubblicità del servizio pubblico.

Salta dunque la nomina di Silvia Calandrelli, data per certa fino a pochi giorni fa, ma bloccata evidentemente da un mancato accordo politico all'interno dell'azienda. A metà aprile, nella seduta del cda in cui era prevista la nomina di Calandrelli, la votazione non fu effettuata perché il curriculum dell'ex direttrice di Rai Cultura era arrivato ai consiglieri con pochi minuti di ritardo. Una svista che, secondo alcune ricostruzioni, fu un modo per evitarne la nomina.