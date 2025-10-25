Rai: Conte, 'torneremo a sollecitare presidenti Camere e Quirinale per paralisi Vigilanza'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "C'è il problema della Vigilanza Rai che viene paralizzata da un anno sotto il ricatto delle forze di maggioranza: abbiamo scritto ai presidenti di Camera e Senato e segnalato la questione alla Presidenza della Repubblica, torneremo a farlo". Lo ha a...

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "C'è il problema della Vigilanza Rai che viene paralizzata da un anno sotto il ricatto delle forze di maggioranza: abbiamo scritto ai presidenti di Camera e Senato e segnalato la questione alla Presidenza della Repubblica, torneremo a farlo". Lo ha affermato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite di 'Accordi e disaccordi' su Nove.