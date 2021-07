Rai: da 'Tre piani' di Moretti a 'L'Ombra di Caravaggio' di Placido, Rai Cinema svela il listino (2)

(Adnkronos) – Ma c’è spazio anche per le commedie come il nuovo film di Leonardo Pieraccioni 'Il sesso degli angeli' e 'C’era una volta il crimine', terzo capitolo dei viaggi nel tempo della banda creata e diretta da Massimiliano Bruno, e per commedie family come 'Una Famiglia Mostruosa' di Volfango de Biasi e 'La Befana vien di notte' con un’inedita Monica Bellucci.

Arriveranno inoltre due film attesissimi del listino 01: 'Freaks out' di Gabriele Mainetti e 'Diabolik' dei Manetti Bros. di cui proprio oggi verrà lanciato il nuovo trailer in occasione delle Giornate Ciné di Riccione. Torna anche Martin Scorsese con 'Killers of the Flower Moon', ora alla dodicesima settimana di riprese, con Leonardo di Caprio e Robert De Niro.