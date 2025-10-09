Rai: De Cristofaro (Avs), 'attacco Floridia per nascondere paralisi Vigilanza'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Nel giorno in cui la destra diserta per l’undicesima volta la commissione di Vigilanza Rai convocata per votare il Presidente della Rai, i capigruppo di maggioranza della commissione inviano una lettera al presidente del Senato La Russa per chiedere di prendere provvedimenti contro la presidente Barbara Floridia per un post su Mario Sechi".

Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

"L’ex portavoce della Meloni va in giro per trasmissioni televisive ad insultare e attaccare le manifestazioni per Gaza e la missione umanitaria della Flotilla, con il suo giornale, Libero, randella quotidianamente le opposizioni, però secondo la destra non può essere criticato. Con un misto tra il vittimismo e l’intimidazione, la destra difende l’indifendibile e attacca a testa bassa. Questa destra è proprio senza pudore visto che i loro canali social traboccano di offese contro gli esponenti delle opposizioni diffondendo fango e calunnie. Dalla destra un attacco inaccettabile contro Barbara Floridia per nascondere la responsabilità della paralisi della commissione di Vigilanza Rai".