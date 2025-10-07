Rai: Filini (FdI), 'gravissimo e inaccettabile insulto a Vespa, accertare responsabili'

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Gravissimo e inaccettabile l’insulto rivolto al giornalista Bruno Vespa, che attraverso una scritta lasciata in un ascensore della sede Rai di via Teulada è stato apostrofato come ‘infame’. Un episodio intollerabile tanto più nella sed...

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) – "Gravissimo e inaccettabile l’insulto rivolto al giornalista Bruno Vespa, che attraverso una scritta lasciata in un ascensore della sede Rai di via Teulada è stato apostrofato come ‘infame’. Un episodio intollerabile tanto più nella sede del Servizio pubblico che più di altre dovrebbe fare del confronto civile, del democratico confronto e del rispetto della dignità altrui punti di riferimento ineludibili.

Mi auguro che quanto prima sia possibile accertare i responsabili". Così il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Filini, capogruppo nella commissione Vigilanza Rai.

"Nel frattempo, anche a nome del gruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Vigilanza Rai, esprimo piena solidarietà e vicinanza a Bruno Vespa, auspicando che quanto la solidarietà quanto la condanna siano unanimi. Peraltro, sono consapevole che questi gesti diffamatori non potranno fare ombra o intimorire quello che è un maestro del giornalismo italiano", conclude.