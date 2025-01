Rai: Iv, 'maggioranza litigiosa e inconcludente sta bloccando la Vigilanza'

Roma, 15 gen (Adnkronos) – "Una maggioranza litigiosa, inconcludente e incapace di fare politica sta bloccando ogni attivita della Vigilanza Rai". Lo hanno detto le parlamentari di Italia viva in commissione di Vigilanza Rai Maria Elena Boschi e Dafne Musolino.

“Da mesi la maggioranza diserta la commissione, facendo mancare il numero legale, non solo quando convocata per il parere per la presidenza Rai, ma in ogni seduta, bloccando di fatto ogni attività. Il comportamento irresponsabile di una maggioranza incapace di trovare un accordo sulla presidenza sta impedendo all’opposizione di svolgere il proprio compito di vigilanza e sta lasciando nel limbo l’azienda. Evidentemente – concludono – in maggioranza sono più interessati alla lotta per il potere che al bene del servizio pubblico”.