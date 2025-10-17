Ranucci: Fratoianni, 'riflettere su clima creato attorno al giornalismo d'inchiesta'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "L’attentato davanti alla casa di Ranucci è un fatto gravissimo, sconvolgente. Ogni episodio di violenza come questo deve allarmare, e allarmare ancora di più quando si colpisce un giornalista libero. L’allarme dev’essere massimo"...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "L’attentato davanti alla casa di Ranucci è un fatto gravissimo, sconvolgente. Ogni episodio di violenza come questo deve allarmare, e allarmare ancora di più quando si colpisce un giornalista libero. L’allarme dev’essere massimo". Così Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti a margine dell’intervista a Live In per SkyTg24 al Teatro di Villa Torlonia.

"Vedo che il ministro Piantedosi ha annunciato – prosegue – di aver predisposto un rafforzamento della sorveglianza su Ranucci, menomale. Ora ci auguriamo che ci siano indagini in grado di dirci chi è stato a mettere quell’ordigno sotto la sua autovettura, ordigno esploso peraltro in un orario dov’era possibile uccidere qualcuno. Come ha ricordato lui stesso, la figlia era rientrata poco prima".

"È un episodio che deve far riflettere anche sul clima che si è creato attorno al giornalismo d’inchiesta nel nostro Paese, un brutto clima creato nei confronti di chi non si inchina, e che continua a fare il proprio lavoro che è quello di raccontare la verità", conclude.