Ranucci: Gasparri, 'offrirò a Conte un caffè all'hotel Plaza'

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Vedo che Conte, stalinista con pochette e compagna con problemi esattoriali, mi nega il diritto di critica a sé e ai suoi simili. Gli offrirò un caffè all’Hotel Plaza come merita un majorino minore”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.