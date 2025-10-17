Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Mai tanta efferatezza contro un giornalista dai tempi dell’attentato a Maurizio Costanzo, sono senza parole". Così il presidente Dc e deputato di FdI Gianfranco Rotondi.
Ranucci: Rotondi, 'mai tanta efferatezza, è un nuovo caso Costanzo'
