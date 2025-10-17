Ranucci: Zanella (Avs), 'spaventosa scena di guerra, ci stringiamo attorno a lui e la famiglia'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Sembra una spaventosa scena di guerra l’immagine diffusa da Sigfrido Ranucci dopo l’attentato che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia. Noi ci stringiamo attorno a lui e alla sua famiglia, ribadiamo il grande apprezzamento per l’impegno ...

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – "Sembra una spaventosa scena di guerra l’immagine diffusa da Sigfrido Ranucci dopo l’attentato che ha distrutto la sua auto e quella di sua figlia. Noi ci stringiamo attorno a lui e alla sua famiglia, ribadiamo il grande apprezzamento per l’impegno indomito per una informazione che non si piega mai di fronte a nulla e nessuno.

Il clima di delegittimazione creato attorno a Report certamente ha creato le condizioni di questa assurda violenza". Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera.